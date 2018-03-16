Российская биатлонистка стала семикратной чемпионкой Паралимпиад

Россиянка Анна Миленина завоевала золотую медаль в биатлонной гонке на 12,5 километров в классе «стоя». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Миленина финишировала с результатом 38 минут и 56,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. На втором месте также расположилась российская биатлонистка Екатерина Румянцева. Бронзу взяла канадка Бриттани Худак.

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Для Милениной эта золотая медаль стала второй на Паралимпиаде-2018. 14 марта спортсменка завоевала золото в лыжных гонках в спринтерской гонке классическим стилем в категории «стоя». Всего в активе 31-летней спортсменки семь золотых, семь серебряных и три бронзовых медалей Паралимпиад.

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта. Российская делегация состоит из 75 человек. Из них 30 атлетов и 6 спортсменов-ведущих. Спортсмены выступают под олимпийским флагом из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России.

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