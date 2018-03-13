Российские биатлонистки в третий раз выиграли золото и серебро Паралимпиады

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Пхенчхане, победив в биатлонной гонке на 10 километров в классе «стоя». Она преодолела дистанцию за 34 минуты 10 секунд, сообщает «Интерфакс».

Второе место заняла россиянка Анна Миленина со временем 35 минут 30 секунд. Она допустила два промаха. Тройку призеров замкнула украинская спортсменка Людмила Ляшенко.

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12 марта Румянцева и Миленина также получили золотую и серебряную медали в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменов. 10 марта они заняли две верхние ступени пьедестала, выиграв гонку на шесть километров.

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Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта. Российская делегация состоит из 75 человек. Из них 30 атлетов и шесть спортсменов-ведущих.

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