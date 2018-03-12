Румянцева и Миленина снова выиграли золото и серебро Паралимпиады

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

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Серебро досталось также россиянке Анне Милениной, отставшей от лидера на 1 минуту 18,0 секунд. Тройку призеров замкнула украинка Людмила Ляшенко.

10 марта Румянцева и Миленина также заняли две верхние ступени пьедестала, выиграв биатлонную гонку на шесть километров среди стоячих спортсменок.

В конце января Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Допуск российских атлетов до соревнований осуществлялся в индивидуальном порядке. На Играх в Южной Корее отечественные спортсмены выступают в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов».

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта. Российская делегация состоит из 75 человек. Из них 30 атлетов и шесть спортсменов-ведущих.

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