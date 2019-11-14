Паралимпийская спортсменка отдала мошеннику миллионы рублей ради протезов

Бизнесмену Валерию Перевозникову предъявили обвинение в мошенничестве в отношении волейболистки паралимпийской сборной России. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Перевозников, как считает следствие, в апреле 2017-го обратился к волейболистке паралимпийской сборной с предложением изготовить протезы ног. Чтобы оплатить протезирование, она взяла в кредит более пяти миллионов рублей.

Спортсменка перечислила средства на расчетный счет человека из окружения предпринимателя. Следствие утверждает, что деньгами пользовался сам Перевозников, при этом так и не выполнив обязательств перед паралимпийской спортсменкой. Имя жертвы мошенника не называется.

Перевозников может быть заключен под стражу. Вопрос о выборе меры пресечения будет решен в ближайшее время.

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