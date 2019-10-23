Паралимпийская чемпионка совершила эвтаназию

Бельгийская легкоатлетка и паралимпийская чемпионка Марике Верворт воспользовалась правом на эвтаназию. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Спортсменка ушла из жизни в возрасте 40 лет. Верворт страдала от неизлечимого заболевания мышц. Она регулярно испытывала боли и страдала от эпилептических припадков.

Легкоатлетка подписала согласие на эвтаназию еще в 2008 году. Спортсменка уже неоднократно заявляла о своих намерениях. В частности, в интервью в 2016 году на радио «Би-Би-Си» Верворт призналась, что кричит от боли и прибегает к использованию морфина, валиума и различных болеутоляющих. Она отметила, что воспользуется правом на эвтаназию после Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, хотя позже изменила решение.

На Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне она завоевала золотую и серебряные медали в гонках на дистанциях в 100 метров и 200 метров соответственно. Спустя четыре года на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро бельгийская спортсменка также выиграла медали: серебро и бронзу.

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