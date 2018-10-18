Загитова уступила звание спортсменки года американской паралимпийке

Американская чемпионка паралимпийских игр, лыжница Оксана Мастерс удостоилась звания спортсменки года по версии Women's sports foundation (WSF), обойдя в том числе и российскую фигуристку Алину Загитову. Об этом объявил фонд в своем Twitter-аккаунте.

Мастерс выбрали лучшей представительницей индивидуальных видов спорта. Это второй случай в истории, когда награды WSF удостаивается спортсмен с ограниченными возможностями.

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24 июля стало известно, что за награду поборется 16-летняя Загитова. В феврале 2018-го россиянка завоевала золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Также на счету Загитовой победа на чемпионате Европы, прошедшем в Москве.

Мастерс на Паралимпийских играх в Пхенчхане завоевала сразу пять медалей. Как лыжница она выиграла две золотые и одну бронзовую медаль. Выступая в биатлоне, Мастерс дважды завоевывала серебро.

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