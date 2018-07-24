Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года

Российская фигуристка Алина Загитова включена в список номинантов на звание спортсменки года по версии Women's sports foundation (WSF). Голосование доступно на официальном сайте организации.

16-летняя Загитова претендует на звание спортсменки года среди представителей индивидуальных видов спорта. Также в числе номинанток восемь представительниц США и одна спортсменка из Германии.

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Победитель определится в ходе голосования болельщиков, а также членов специального комитета. Голосование продлится до 3 августа. Награждение состоится 17 октября в Нью-Йорке.

На Олимпиаде в Пхенчхане, прошедшей в феврале 2018 года, Загитова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях и стала серебряным призером в составе сборной России в командном зачете.

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