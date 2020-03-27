В интернете принялись торговать антисептиком за полмиллиона рублей

В интернет-магазине Ebay принялись торговать антисептическим спреем Dettol стоимостью в полмиллиона рублей. На это обратили внимание в The Sun.

Как пишет издание, британцы начали скупать бытовую химию из-за пандемии коронавируса, в связи с чем магазины столкнулись с нехваткой дезинфицирующих средств. Сложившаяся ситуация привела к повышению цен на сайтах онлайн-ретейлеров, откуда пользователи сети пытались заказать антисептики. Так, антибактериальный моющий спрей Dettol в обычных универмагах стоил около 2,5 фунтов стерлингов (241 рублей), однако на Ebay его цена достигла 5600 фунтов стерлингов (539 880 рублей).

По информации журналистов, за такую цену средство были готовы приобрести 11 человек. В настоящий момент оно полностью распродано.

На запрос корреспондентов издания представитель компании Ebay ответил, что продавцам запрещено необоснованно завышать цены на товары из всех категорий, в том числе на моющие средства, медицинские маски и туалетную бумагу. По его словам, аккаунты нарушителей, не соблюдающих правила, отслеживаются и блокируются модераторами.

В марте в американский интернет-магазин Etsy поступила в продажу советская туалетная бумага из 70-х годов. Товар появился ограниченным тиражом в 20 экземпляров по цене 18,65 доллара (1400 рублей) за рулон. Автор предложения проживает на Украине.

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