В американском интернет-магазине появилась советская туалетная бумага из 70-х

Советскую туалетную бумагу из 70-х годов выставили на продажу в популярном американском интернет-магазине Etsy. Об этом сообщается в Telegram-канале Golden Chihuahua.

Товар появился ограниченным тиражом в 20 экземпляров по цене 18,65 доллара (1400 рублей) за рулон. Отмечается, что автор предложения проживает на Украине.

«Советская туалетная бумага может стать хорошим декором для магазина или ресторана. Также вы можете подарить ее своим русским друзьям, которые родились в советское время и еще помнят период дефицита», — говорится в описании продукта на сайте.

Ранее 17 марта израильский социальный клинический работник Влад Роднянский прокомментировал ажиотаж вокруг туалетной бумаги во время пандемии коронавируса. По его словам, есть несколько объяснений такому поведению. Среди них реакция на тревогу первобытного человека: из-за стресса и страха перед неизвестным люди нуждаются в чем-то интимном, спокойном и уверенном.

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