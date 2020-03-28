Сотни россиян вернулись на родину спецпоездом с Украины из-за коронавируса

В Москву из Киева прибыл организованный из-за ситуации с коронавирусом специальный поезд, который доставил на родину более 700 россиян. Об этом сообщают РИА Новости.
Состав №906 прибыл на Киевский вокзал Москвы. Поезд проехал без остановок, в пути пассажиры прошли пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. В обратном направлении состав №905 отвезет на родину украинцев.
Вернувшиеся с Украины покинули перрон в масках. Встречающих на перрон не пустили, они ждали своих близких за оградой на выходе с вокзала.
Ранее сообщалось, что Россия организует единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на родину из РФ. Кроме того, россиян поручено вернуть с Украины в Россию. Правительство также поручило Минтрансу организовать вывоз россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
По последним данным, в России зарегистрировано 1036 случаев коронавируса. На Украине заразились коронавирусом 310 человек. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 591 тысячу человек, 26,9 тысячи умерли, более 130 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения