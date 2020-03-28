Сотни россиян вернулись на родину спецпоездом с Украины из-за коронавируса

В Москву из Киева прибыл организованный из-за ситуации с коронавирусом специальный поезд, который доставил на родину более 700 россиян. Об этом сообщают РИА Новости.

Состав №906 прибыл на Киевский вокзал Москвы. Поезд проехал без остановок, в пути пассажиры прошли пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. В обратном направлении состав №905 отвезет на родину украинцев.

Вернувшиеся с Украины покинули перрон в масках. Встречающих на перрон не пустили, они ждали своих близких за оградой на выходе с вокзала.

Ранее сообщалось, что Россия организует единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на родину из РФ. Кроме того, россиян поручено вернуть с Украины в Россию. Правительство также поручило Минтрансу организовать вывоз россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

По последним данным, в России зарегистрировано 1036 случаев коронавируса. На Украине заразились коронавирусом 310 человек. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 591 тысячу человек, 26,9 тысячи умерли, более 130 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!