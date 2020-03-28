На Украине сообщили о начале эвакуации россиян

В Киеве началась эвакуации россиян, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Спецпоезд по маршруту Киев-Москва, организованный для вывозы граждан России из Украины из-за ситуации с коронавирусом, выехал в пятницу, 27 марта, 21:00 по московскому времени. В Москву отправились более 700 человек.

Рейс был специально организован Министерством иностранных дел, Минифраструктуры и компанией «Украинские железные дороги». «Перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам», — сказали в погранслужбе. Отмечается, что жалоб на самочувствие зафиксировано не было.

Ожидается, что 29 марта поезд вернется в Киев с гражданами Украины, которые сейчас находятся в России.

Ранее сообщалось, что Россия организует единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из РФ. Кроме того, россиян поручено вернуть с Украины в Россию. Правительство также поручило Минтрансу организовать вывоз россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

По последним данным, в России зарегистрировано 1036 случаев коронавируса. На Украине заразились коронавирусом 310 человек. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 591 тысячу человек, 26,9 тысячи умерли, более 130 тысяч излечились.

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