Россия отправит украинцев на Украину и вывезет россиян из-за коронавируса

Россия организует единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из РФ. Соответствующее поручение, опубликованное на сайте кабмина, правительство страны дало Минтрансу совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ.

Кроме того, россиян поручено вернуть с Украины в Россию. Правительство также поручило Минтрансу организовать вывоз россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

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Согласно плану властей, Минтранс организует рейсы с прилетом в московские аэропорты, в том числе Жуковский. Перечень воздушных гаваней будет определен позднее 24 марта. Для вывоза привлекут как авиакомпании, так и, возможно, авиацию Минобороны, МЧС и управление делами президента.

В числе поручений правительства по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России также значится закрытиеночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров. Кроме того, в России запретят курить кальяны в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

По последним данным, в России зарегистрировано 495 случаев коронавируса, 22 человека излечились.

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