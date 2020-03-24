Россия отправит украинцев на Украину и вывезет россиян из-за коронавируса

Россия организует единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из РФ. Соответствующее поручение, опубликованное на сайте кабмина, правительство страны дало Минтрансу совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ.
Кроме того, россиян поручено вернуть с Украины в Россию. Правительство также поручило Минтрансу организовать вывоз россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Согласно плану властей, Минтранс организует рейсы с прилетом в московские аэропорты, в том числе Жуковский. Перечень воздушных гаваней будет определен позднее 24 марта. Для вывоза привлекут как авиакомпании, так и, возможно, авиацию Минобороны, МЧС и управление делами президента.
В числе поручений правительства по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России также значится закрытиеночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров. Кроме того, в России запретят курить кальяны в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.
По последним данным, в России зарегистрировано 495 случаев коронавируса, 22 человека излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения