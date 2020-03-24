Определен план возвращения россиян в страну из-за коронавируса

Правительство России поручило Министерству транспорта организовать вывоз россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
Согласно плану властей, Минтранс организует рейсы с прилетом в московские аэропорты, в том числе Жуковский. Перечень воздушных гаваней будет определен позднее 24 марта. Для вывоза привлекут как авиакомпании, так и, возможно, авиацию Минобороны, МЧС и Управления делами президента.
Прибывших поместят в 14-дневный карантин в объектах вблизи аэропортов. До близлежащих регионов их будут развозить автобусами.
Ранее 24 марта президент России Владимир Путин провел совещание с участием мэра Москвы Сергея Собянина, вице-премьера Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Михаила Мурашко. В ходе встречи столичный градоначальник, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением коронавируса, заявил, что власти не владеют информацией о реальном уровне распространения инфекции и предложил ввести режим домашнего карантина для людей старше 65 лет во всех российских городах-миллионниках. Ранее такой режим был временно установлен в Москве.
По данным на 24 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, в том числе 290 в столице. В этот же день московские власти сообщили о выписке 70 пациентов из больницы в Коммунарке.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения