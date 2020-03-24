Определен план возвращения россиян в страну из-за коронавируса

Правительство России поручило Министерству транспорта организовать вывоз россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Согласно плану властей, Минтранс организует рейсы с прилетом в московские аэропорты, в том числе Жуковский. Перечень воздушных гаваней будет определен позднее 24 марта. Для вывоза привлекут как авиакомпании, так и, возможно, авиацию Минобороны, МЧС и Управления делами президента.

Прибывших поместят в 14-дневный карантин в объектах вблизи аэропортов. До близлежащих регионов их будут развозить автобусами.

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Ранее 24 марта президент России Владимир Путин провел совещание с участием мэра Москвы Сергея Собянина, вице-премьера Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Михаила Мурашко. В ходе встречи столичный градоначальник, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением коронавируса, заявил, что власти не владеют информацией о реальном уровне распространения инфекции и предложил ввести режим домашнего карантина для людей старше 65 лет во всех российских городах-миллионниках. Ранее такой режим был временно установлен в Москве.

По данным на 24 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, в том числе 290 в столице. В этот же день московские власти сообщили о выписке 70 пациентов из больницы в Коммунарке.

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