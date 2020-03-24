Вывоз Россией украинцев на Украину произведут по желанию

Вывоз Россией украинских граждан на Украину железнодорожным транспортом в связи с эпидемией коронавируса произведут по желанию. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.

«В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба (...) депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», — заявили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что Россия организует единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из РФ. Кроме того, россиян поручено вернуть с Украины в Россию. Правительство также поручило Минтрансу организовать вывоз россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

По последним данным, в России зарегистрировано 495 случаев коронавируса, 22 человека излечились. На Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 407 тысяч человек, 18,2 тысячи умерли, более 104 тысяч излечились.

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