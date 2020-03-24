Вывоз Россией украинцев на Украину произведут по желанию

Вывоз Россией украинских граждан на Украину железнодорожным транспортом в связи с эпидемией коронавируса произведут по желанию. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.
«В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба (...) депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россия организует единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из РФ. Кроме того, россиян поручено вернуть с Украины в Россию. Правительство также поручило Минтрансу организовать вывоз россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
По последним данным, в России зарегистрировано 495 случаев коронавируса, 22 человека излечились. На Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 407 тысяч человек, 18,2 тысячи умерли, более 104 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения