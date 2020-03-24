В России отменят санитарно-курортное лечение из-за коронавируса

Минтруду и Фонду соцстрахования рекомендовано прекратить санитарно-курортное лечение граждан из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина решении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения вируса в России.

В документе сказано, что с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации двум ведомствам следует «приостановить организацию санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году».

Ранее российское правительство постановило закрыть во всех регионах кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры. Будут запрещены кальяны в ресторанах, барах и кафе.

Находящиеся на территории России граждане Украины будут оправлены на родину на поездах. Россиян поручено вернуть с Украины обратно в Россию.

По последним данным, в России зафиксировано 495 случаев заражения вирусом. Из них 22 человека поправились.

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