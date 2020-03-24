В России отменят санитарно-курортное лечение из-за коронавируса

Минтруду и Фонду соцстрахования рекомендовано прекратить санитарно-курортное лечение граждан из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина решении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения вируса в России.
В документе сказано, что с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации двум ведомствам следует «приостановить организацию санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году».
Ранее российское правительство постановило закрыть во всех регионах кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры. Будут запрещены кальяны в ресторанах, барах и кафе.
Находящиеся на территории России граждане Украины будут оправлены на родину на поездах. Россиян поручено вернуть с Украины обратно в Россию.
По последним данным, в России зафиксировано 495 случаев заражения вирусом. Из них 22 человека поправились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения