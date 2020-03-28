Власти Москвы раскрыли наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

В московском департаменте социальной защиты раскрыли наказание для пенсионеров, которые нарушили режим самоизоляции из-за коронавируса. Как сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК, провинившиеся будут лишены второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что тотального контроля за пенсионерами не будет, однако выявление отдельных нарушителей возможно, в том числе при помощи системы видеонаблюдения. Департамент призвал пожилых горожан соблюдать самоизоляцию для собственной безопасности.
Там также добавили, что соблюдающим карантин москвичам помогут добровольцы.
В Москве в связи с распространением коронавируса введены наиболее жесткие ограничения среди российских регионов. Временно закрыты общеобразовательные школы, фитнес-клубы, бассейны и аквапарки, запрещена работа кальянных и курение кальянов в барах, на следующей неделе будет приостановлена работа ресторанов, кафе и точек общепита. Учащиеся и лица старше 65 лет временно лишены права льготного проезда в общественном транспорте. Власти призывают горожан сидеть дома.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения