Власти Москвы раскрыли наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

В московском департаменте социальной защиты раскрыли наказание для пенсионеров, которые нарушили режим самоизоляции из-за коронавируса. Как сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК, провинившиеся будут лишены второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что тотального контроля за пенсионерами не будет, однако выявление отдельных нарушителей возможно, в том числе при помощи системы видеонаблюдения. Департамент призвал пожилых горожан соблюдать самоизоляцию для собственной безопасности.

Там также добавили, что соблюдающим карантин москвичам помогут добровольцы.

В Москве в связи с распространением коронавируса введены наиболее жесткие ограничения среди российских регионов. Временно закрыты общеобразовательные школы, фитнес-клубы, бассейны и аквапарки, запрещена работа кальянных и курение кальянов в барах, на следующей неделе будет приостановлена работа ресторанов, кафе и точек общепита. Учащиеся и лица старше 65 лет временно лишены права льготного проезда в общественном транспорте. Власти призывают горожан сидеть дома.

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