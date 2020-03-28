В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В субботу, 28 марта, в стране закрылись все кафе, рестораны, театры, музеи и другие учреждения культуры, а также торгово-развлекательные и досуговые центры.

В некоторых регионах власти запретили посещение религиозных учреждений. Почти во всех субъектах учебные заведения ввели дистанционный режим обучения.

В Карелии прекратит работу общественный транспорт. В Чечни запрещено проведение массовых мероприятий, включая свадьбы и банкеты. Такие же меры приняли власти Карачаево-Черкесии.

В настоящее время активная работа ведется волонтерами и социальными службами, которые оказывают помощь пожилым гражданам и тем, кто находится в группе риска.

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25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин уже призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

До этого правительство России поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

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