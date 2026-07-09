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18:51, 9 июля 2026Россия

Милонов уличил Европу в болезни переписывания истории Второй мировой

Милонов заявил, что Европа охвачена болезнью переписывания истории Второй мировой войны
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Депутат Государственной думы (ГД) России Виталий Милонов назвал RT ситуацию со снимком, который опубликовало министерство обороны Молдавии, типичным примером окна Овертона. Ведомство выдало евреев, которых немцы отправляли в концлагеря, за «жертв сталинизма».

Милонов напомнил, что на самом деле на фотографии русинские евреи из Закарпатья, которых доставили в 1944 году в Освенцим для уничтожения в газовых камерах.

«Через пару лет Европа открыто заявит, что Бухенвальд и Майданек были созданы Россией в рамках порабощения Европы и Украины», — сыронизировал парламентарий.

В свою очередь, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич добавил, что само существование Молдавии — следствие того, что Советский Союз освободил эту территорию и вложил огромные ресурсы в развитие этого небогатого аграрного региона.

«К сожалению, нынешнее руководство Молдавии проводит чрезвычайно недальновидную и искажающую правду политику», — указал Буневич.

Ранее российских миротворцев назвали единственной гарантией мира на Днестре.

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