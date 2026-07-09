Милонов заявил, что Европа охвачена болезнью переписывания истории Второй мировой войны

Депутат Государственной думы (ГД) России Виталий Милонов назвал RT ситуацию со снимком, который опубликовало министерство обороны Молдавии, типичным примером окна Овертона. Ведомство выдало евреев, которых немцы отправляли в концлагеря, за «жертв сталинизма».

Милонов напомнил, что на самом деле на фотографии русинские евреи из Закарпатья, которых доставили в 1944 году в Освенцим для уничтожения в газовых камерах.

«Через пару лет Европа открыто заявит, что Бухенвальд и Майданек были созданы Россией в рамках порабощения Европы и Украины», — сыронизировал парламентарий.

В свою очередь, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич добавил, что само существование Молдавии — следствие того, что Советский Союз освободил эту территорию и вложил огромные ресурсы в развитие этого небогатого аграрного региона.

«К сожалению, нынешнее руководство Молдавии проводит чрезвычайно недальновидную и искажающую правду политику», — указал Буневич.

Ранее российских миротворцев назвали единственной гарантией мира на Днестре.