Депутат Государственной думы (ГД) России Виталий Милонов назвал RT ситуацию со снимком, который опубликовало министерство обороны Молдавии, типичным примером окна Овертона. Ведомство выдало евреев, которых немцы отправляли в концлагеря, за «жертв сталинизма».
Милонов напомнил, что на самом деле на фотографии русинские евреи из Закарпатья, которых доставили в 1944 году в Освенцим для уничтожения в газовых камерах.
«Через пару лет Европа открыто заявит, что Бухенвальд и Майданек были созданы Россией в рамках порабощения Европы и Украины», — сыронизировал парламентарий.
В свою очередь, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич добавил, что само существование Молдавии — следствие того, что Советский Союз освободил эту территорию и вложил огромные ресурсы в развитие этого небогатого аграрного региона.
«К сожалению, нынешнее руководство Молдавии проводит чрезвычайно недальновидную и искажающую правду политику», — указал Буневич.
Ранее российских миротворцев назвали единственной гарантией мира на Днестре.