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11:04, 7 июля 2026Бывший СССР

Российских миротворцев назвали единственной гарантией мира в одном регионе

Красносельский: Российские миротворцы остаются единственной гарантией мира на Днестре
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Российские миротворцы остаются единственной гарантией мира на Днестре, особенно с учетом современной международной нестабильности. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Происходящие процессы вновь доказывают непреложную истину — единственной надежной гарантией сохранения мира в Приднестровской Молдавской Республике была и остается миротворческая операция на Днестре под эгидой России», — подчеркнул лидер республики.

6 июля Красносельский заявил, что Молдавия отказывается подписать документ о приверженности мирным методам в урегулировании приднестровского конфликта. Тирасполь предложил подписать документ еще весной 2024 года. Как отметил глава государства, это было связано со стремительной милитаризацией Молдавии.

По словам политика, соглашение дало бы важный сигнал людям как в Молдавии, так и в Приднестровье, однако молдавская сторона так и не согласилась подписать декларацию.

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