В России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусом

В России еще четыре человека умерли после заражения коронавирусом. Таким образом, число смертей от инфекции увеличилось до восьми, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Две новые смерти зафиксированы в Москве, одна в Санкт-Петербурге и еще одна — в Оренбургской области. В общей сложности за сутки в России отмечено 270 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1534 человек.
По данным оперативного штаба, за сутки 15 человек, переболевших коронавирусом, выписаны из больницы. В общей сложности в России после заражения заболеванием выздоровели 64 человека.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве зафиксировано больше 1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Мэр призвал жителей города в течение недели с 30 марта по 5 апреля, объявленной в России выходной, не покидать квартир и домов без необходимости. В магазинах и аптеках Собянин попросил жителей Москвы соблюдать дистанцию 1,5-2 метра друг от друга.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения