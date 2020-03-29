В России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусом

В России еще четыре человека умерли после заражения коронавирусом. Таким образом, число смертей от инфекции увеличилось до восьми, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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Две новые смерти зафиксированы в Москве, одна в Санкт-Петербурге и еще одна — в Оренбургской области. В общей сложности за сутки в России отмечено 270 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1534 человек.

По данным оперативного штаба, за сутки 15 человек, переболевших коронавирусом, выписаны из больницы. В общей сложности в России после заражения заболеванием выздоровели 64 человека.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве зафиксировано больше 1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Мэр призвал жителей города в течение недели с 30 марта по 5 апреля, объявленной в России выходной, не покидать квартир и домов без необходимости. В магазинах и аптеках Собянин попросил жителей Москвы соблюдать дистанцию 1,5-2 метра друг от друга.

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