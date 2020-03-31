Записавшая интервью с главврачом больницы в Коммунарке ушла на карантин

Директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер ушла на карантин, так как ранее взяла интервью у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, у которого обнаружили коронавирус, передает ТАСС.

В пресс-службе фонда рассказали, что правозащитница сдала тест на новый вирус, результаты ожидаются в ближайшее время. «Нюта чувствует себя хорошо», — уточнила представитель организации. В настоящее время Федермессер находится в самоизоляции.

Она записала интервью с Проценко в конце марта. Их беседу опубликовали 26 марта на YouTube-канале правозащитницы под названием «Разговор без масок».

Днем 31 марта стало известно, что у главного врача инфекционного центра в Коммунарке был выявлен коронавирус. Неделю назад он встречался в том числе с президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

За последние сутки в России выявили еще 500 случаев заражения коронавирусом. К 31 марта общее число зараженных россиян достигло 2337 человек. К настоящему времени более 50 регионов ввели режим самоизоляции для предотвращения распространения вируса.

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