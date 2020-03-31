Записавшая интервью с главврачом больницы в Коммунарке ушла на карантин

Директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер ушла на карантин, так как ранее взяла интервью у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, у которого обнаружили коронавирус, передает ТАСС.
В пресс-службе фонда рассказали, что правозащитница сдала тест на новый вирус, результаты ожидаются в ближайшее время. «Нюта чувствует себя хорошо», — уточнила представитель организации. В настоящее время Федермессер находится в самоизоляции.
Она записала интервью с Проценко в конце марта. Их беседу опубликовали 26 марта на YouTube-канале правозащитницы под названием «Разговор без масок».
Днем 31 марта стало известно, что у главного врача инфекционного центра в Коммунарке был выявлен коронавирус. Неделю назад он встречался в том числе с президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
За последние сутки в России выявили еще 500 случаев заражения коронавирусом. К 31 марта общее число зараженных россиян достигло 2337 человек. К настоящему времени более 50 регионов ввели режим самоизоляции для предотвращения распространения вируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения