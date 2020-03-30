Винокур раскрыл результаты теста на коронавирус

Юморист Владимир Винокур, друг заразившегося коронавирусом певца Льва Лещенко, решил сдать анализ на COVID-19. Результаты он раскрыл в публикации в Instagram.
«Дорогие друзья!!! Должен поделиться с Вами радостным событием!!!» — написал Винокур в начале поста. Он опубликовал две фотографии с врачами в защитных костюмах, которые проводили забор биоматериала для теста на наличие у него коронавируса.
В последнем снимке он показал полученные результаты анализов на коронавирус, которые он сдал 24 марта. В медицинском документе говорится, что коронавирус SARS-CoV-2 у юмориста не обнаружен.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, на которой присутствовал и заразившийся коронавирусом Лещенко. По словам Кудрявцевой, гости мероприятия вели себя ответственно, а Лещенко поздравил именинницу и вскоре уехал.
24 марта Лещенко был госпитализирован в ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или с подозрением на заражение. Позднее у певца был подтвержден коронавирус. Артист заболел после того, как вернулся с гастролей в США.
По возвращении он посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими российскими звездами, а также побывал на съемках передачи Андрея Малахова.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения