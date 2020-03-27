Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами

Опубликовано видео вечеринки с заразившимся коронавирусом народным артистом РСФСР Львом Лещенко и другими российскими звездами. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».
«Большинство звезд тут вернулись из Америк-Италий и радостно целуются. Самоизоляция в России уже идет», — говорится в посте.
В ролике можно увидеть Валерия Леонтьева, Ани Лорак, Алсу, Николая Баскова, Игоря Николаева, Владимира Винокура, Ирину Аллегрову и других звезд. Многие из них обнимаются в кадре и жмут друг другу руки. Кроме того, на видео запечатлен и композитор Игорь Крутой, устроивший вечеринку в честь своего дня рождения.
Ранее свое присутствие на празднике подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что приехал на мероприятие поздно, поэтому не встретился с Лещенко.
Утром 27 марта главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что Лещенко заражен коронавирусом. Накануне с подозрением на коронавирус в больницу доставили другого артиста — Игоря Николаева, также посетившего день рождения Крутого.
О том, что Лев Лещенко посещал вечеринку композитора, рассказала журналистка Ксения Собчак. Она порекомендовала гостям мероприятия внимательно относиться к своему здоровью.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения