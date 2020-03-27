Песков подтвердил присутствие на празднике с заразившимся коронавирусом Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил свое присутствие на празднике с участием заразившегося коронавирусом народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 27 марта.

По его словам, на день рождения он приехал поздно. «Да, я туда заезжал, Лещенко не видел... Тогда уже особо за руку никто не здоровался», — уточнил он.

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Ранее в пятницу главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил заражение народного артиста коронавирусом. Вместе с супругой он был госпитализирован 24 марта.

Позже ведущая Ксения Собчак рассказала, что Лещенко был на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого. Утверждается, что на этом мероприятии присутствовал и композитор Игорь Николаев, которого госпитализировали 26 марта с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке, а также другие российские звезды.

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