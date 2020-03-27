Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по коронавирусу на май

Активность распространения коронавируса в России может снизиться к началу мая. С таким прогнозом выступил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает «Интерфакс».

По его словам, коронавирус, как и остальные острые респираторные инфекции, характеризуется «сезонным повышением в осенне-зимний период». Брико отметил, что «динамика распространения этого вируса не свидетельствует о резком увеличении числа больных», поэтому есть все основания полагать, что активность его распространения снизится к концу сезона.

Материалы по теме Более тысячи россиян заразились коронавирусом По всей стране принимаются жесткие меры по борьбе с инфекцией

«Сейчас ряд медицинских организаций, имеющие соответствующие лицензии, могут проводить тестирование. Они и могут определить легкие формы заболевания. Опасность есть только по-прежнему для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунный статус», — добавил Брико.

Ранее главврач больницы для пациентов с новым вирусом в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик заболеваемости в Москве может наступить на следующей неделе. По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в России составило 1036, большинство из них — 703 — в Москве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!