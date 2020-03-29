Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, на которой присутствовал и заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко. Гости мероприятия вели себя ответственно и соблюдали меры предосторожности, отметила она в эфире программы «Звезды сошлись», передает «Московский комсомолец».

По словам ведущей, Лещенко поздравил именинницу и вскоре уехал. В числе остальных гостей было много людей со спреями, заключила Кудрявцева.

Сама телеведущая пока ожидает результаты теста на коронавирус. Она самоизолировалась в своей квартире.

Накануне российский певец Олег Газманов ужаснулся кадрам вечеринки, на которой праздновали день рождения сестры Игоря Крутого. По его словам, на мероприятии все обнимались и целовались. «Как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», — поделился Газманов.

Лев Лещенко 24 марта был госпитализирован в ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или с подозрением на заражение. Позднее у певца был подтвержден коронавирус. Артист заболел после того, как вернулся с гастролей в США. По возвращении он также посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими российскими звездами. По словам телеведущей Ксении Собчак, на этом мероприятии от Лещенко «все позаражались».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!