Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает. В своем Telegram-канале он напомнил, что в связи с вирусом у человека развивается пневмония, которая и может стать причиной смерти.

Он подчеркнул, что для пожилого человека опасна любая пневмония, а высокая смертность от COVID-19 — это смертность именно от пневмонии. «Смертность от бактериальных и вирусных пневмоний у пожилых достигает 25 процентов», — рассказал Мясников.

По словам врача, смертность среди лиц старше 70 лет от коронавирусной пневмонии в Италии составляет меньшую долю — 14 процентов. Это показатель хорошей работы врачей, уверен специалист.

Мясников добавил, что гораздо чаще воспаление легких развивается от пневмококка и гриппа, против которых есть прививки, в отличие от нового коронавируса, вакцину от которого «все истово ждут». «Вывод: доля именно коронавируса в смертности от пневмоний составляет лишь 4 процента», — заключил доктор.

Ранее Мясников назвал несколько препаратов, которые рассматриваются врачами как возможные лекарства от коронавируса. По его словам, пока по-настоящему эффективных средств нет, но медики продолжают поиски.

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