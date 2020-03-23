Мясников предсказал пандемию нового коронавируса за месяц до его появления

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», обнаружил в собственном Instagram-аккаунте пророчество о возможной пандемии, похожей на испанку. На пост, опубликованный в ноябре 2019 года, он обратил внимание в своем Telegram-канале.
«Сможет ли испанка повториться в наше время? Свиной грипп N1H1 в 1919 году выкосил 1/5 часть тогдашнего человечества: по миру около 100 миллионов смертей», — написал Мясников за месяц до появления коронавируса.
Он добавил, что люди очень боятся появления новых экзотических инфекций, однако повторение пандемии гриппа масштаба «той пресловутой испанки», по мнению Мясникова, это лишь вопрос времени. Более того, он уточнил, что опасность для человечества кроется в вирусах «от птиц или свиней».
Врач объяснил, что возникавшие ранее новые виды гриппа вызывали высокую смертность, однако они практически не передавались от человека к человеку. «Катастрофа лишь в паре мутаций от нас!» — заявил он и добавил, что сейчас разрабатывается универсальная вакцина ко всем разновидностям вируса гриппа. «Остается только молиться, что ученые успеют раньше, чем из какого-либо района Китая или Индии вырвется неизвестный птичий или свиной вирус гриппа», — заключил Мясников.
Ранее коронавирус сравнил с испанкой публицист и телеведущий Анатолий Вассерман. По его словам, с весны 1918-го до осени 1920-го новой на тот момент формой гриппа переболел каждый третий житель планеты (около 550 миллионов человек). При этом сразу после эпидемии мир забыл о ней, потому что, по мнению Вассермана, не хотел признать себя уязвимым перед болезнью.
Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения