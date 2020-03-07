Доктор Мясников объяснил влияние ЭКО на развитие рака

Главный врач Московской городской клинической больницы номер 71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», объяснил связь между процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и развитием раковых опухолей. Его комментарий приводится на канале «России 24» на YouTube.

Как и любая процедура, ЭКО имеет свои противопоказания, отметил доктор. При ЭКО в организм вводится большое количество гормональных препаратов, но сами по себе они не провоцируют опухоли. Однако если у женщины уже есть какие-либо гормонально зависимые опухоли, то процедура может стать «последней каплей», которая приведет к раку, объяснил врач.

«На самом деле, онкологический потенциал таких процедур нигде не описан и не зарегистрирован», — подчеркнул он.

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Мясников высказался, отвечая на вопрос о страхе россиян перед ЭКО после смертей известных женщин старше 35 лет, которые проходили эту процедуру, после чего приобрели онкологию, пишет портал «Вести.ru». Опасаясь повторить судьбу певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака мозга, от процедуры отказались продюсер Яна Рудковская и певица Наргиз Закирова.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила способы снизить риск появления рака. Вероятность появления онкологических заболеваний становится ниже, если человек не курит, употребляет алкоголь в умеренных количествах, избегает лишнего нахождения на солнце, а также регулярно обследуется.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, обнаруженный на ранних стадиях paк легко вылечить, a не замеченный вовремя paк действительно может стать смертным приговором.

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