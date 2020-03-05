Врачи оценили эффективность поедания жуков для борьбы с раком

Врачи Сергей Агапкин и Константин Титов в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказали о готовности людей поедать жуков для борьбы с раком. В эфире они оценили реальное влияние насекомых на здоровье человека.
Ведущий программы уведомил зрителей о том, что в России и других странах становится популярным употреблять в пищу жуков-знахарей, способных помогать при онкологических заболеваниях. Саму процедуру называют «жукотерапией». Якобы при регулярном употреблении нескольких живых жуков со стаканом воды человек со временем исцеляется.
В студию пригласили девушку, которая ест жуков для укрепления иммунитета. Она продемонстрировала процесс поедания насекомых: употребила жука вместе с водой. Доктор медицинских наук и профессор Константин Титов подчеркнул, что никаких доказательств эффективности жуков-знахарей в борьбе с онкологией. «Нет исследований, доказывающих это. Особенно в онкологии», — отметил он. По словам специалиста, поедание жуков вместе с водой «не имеет вообще никакого отношения к профилактике рака».
В конце этой части передачи авторы снова подчеркнули, что употребление жуков-знахарей не повышает иммунитет и не излечивает от рака. Врачи заключили, что продажа подобных насекомых является «торговлей обманом» и коммерческим проектом, призванным заработать на людях.
Ранее ведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о способах снизить риск появления рака. По ее словам, для снижения риска онкологии необходимо в том числе отказаться от курения и уменьшить употребление алкоголя. Телеврач привела еще несколько советов, не связанных с вредными привычками.