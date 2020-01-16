Малышева назвала «самый хороший» рак

Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший». Об этом она сообщила в эфире шоу «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на сайте Первого канала сайте.

Врач вместе с ее коллегами-медиками отметила, что согласно исследованиям, носители разных групп крови подвержены риску развития разных типов рака. Людям с первой группой крови стоит опасаться рака толстой кишки. Им посоветовали сделать колоноскопию в 40 лет, если у родственников было подобное заболевание. У обладателей второй группы крови нашли повышенный риск рака желудка. Малышева призвала их провести гастроскопию в 45 лет и повторять процедуру каждые 2-3 года.

У носителей третьей группы крови существует высокая вероятность заболеть раком поджелудочной железы. Риски повышаются при лишнем весе, отметили в передаче. В качестве профилактики зрителям порекомендовали пройти ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови. Людям с четвертой группой крови чаще всего угрожает рак почек. Их призвали регулярно записываться на УЗИ этого органа. Малышева заключила, что из всех вариантов рак почек «самый хороший», так как чаще всего локализован, «отлично выявляется и лечится прекрасно».

Ранее телеврач рассказала, как смогла предотвратить развитие рака толстого кишечника у себя. Она пережила операцию и регулярно обследуется.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года ведет научно-популярную передачу «Здоровье» на Первом канале, а с 2010-го выпускает шоу «Жить здорово!», посвященное здоровью, красоте, питанию и правильному образу жизни. Передачу не раз критиковали за популизм и выбор громких тем. В одной из передач зрителям объясняли, «как правильно какать». В «Жить здорово!» также неоднократно использовались костюмированные образы внутренних органов, в том числе половых.

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