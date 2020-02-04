Россиянам раскрыли способы избежать рак

Роспотребнадзор раскрыл несколько способов, которые помогут избежать рак. Соответствующая памятка опубликована на сайте федеральной службы.

Наиболее важными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование. Они уточнили, что физическая активность, употребление достаточного количества овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, а также отсутствие вредных привычек снижают риск развития рака.

Однако это не гарантирует отсутствие опухолей, поэтому Роспотребнадзор рекомендует регулярно проходить обследование. «Oбнapyжeнный нa paнних cтaдиях paк лeгкo вылeчить, a вoт нeзaмeчeнный вoвpeмя paк дeйcтвитeльнo мoжeт cтaть cмepтным пpигoвopoм», — пояснили в ведомстве.

Там также призвали быть особенно внимательными к своему здоровью людей, чьи родственники имели онкологические заболевания.

Ранее, в январе, телеведущая Елена Малышева назвала рак почек самым хорошим раком. По ее словам, это заболевание чаще всего локализовано, отлично выявляется и прекрасно лечится.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



