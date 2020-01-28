Российский врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин

Симптомы рака молочной железы у мужчин совпадают с симптомами у женщин. Об этом сообщила заведующая отделением филиала №1 в «Маммологическом центре» столичного департамента здравоохранения Нэлли Федянина, передает агентство «Москва».

По ее словам, о раке груди у мужчин могут свидетельствовать втяжение соска, утолщение кожи, кровянистые выделения, плотное узловое образование. Чтобы поставить точный диагноз, мужчинам, как и женщинам, необходимо пройти маммографию, УЗИ и МРТ.

Вместе с тем Федянина отметила, что такая локализация раковых опухолей у мужчин встречается редко. В группе риска — пенсионеры старше 65 лет, носители мутаций в генах BRCA 1, 2 и «мужчины с отягощенной семейной историей по онкологическим заболеваниям».

Для профилактики рака груди у мужчин рекомендованы физическая нагрузка, коррекция массы тела, лечение заболеваний внутренних органов и отказ от алкоголя.

Ранее ученые Ланкастерского университета пришли к выводу, что одной из причин опухолей груди — одного из самых распространенных типов рака — являются бактерии, которые вызывают воспаление. Специалисты также советуют ежедневно употреблять натуральный йогурт в качестве легкого способа профилактики.

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