Назван легкий способ предотвратить самый распространенный рак

Ученые Ланкастерского университета пришли к выводу, что одной из причин опухолей груди — одного из самых распространенных типов рака — являются бактерии, которые вызывают воспаление. Специалисты также советуют женщинам ежедневно употреблять натуральный йогурт в качестве легкого способа профилактики. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Йогурт содержит полезные ферментирующие лактозу бактерии, обычно встречающиеся в молоке, сходные с бактериями или микрофлорой, обнаруживаемые в молочных железах у женщин во время кормления грудью или в течение определенного периода после кормления грудью. Считается, что бактерии являются защитными, поскольку кормление грудью снижает риск заболевания на 4,3 процента.

Результаты ряда исследований продемонстрировали, что употребление йогурта связано с уменьшением риска рака молочной железы. Это может происходить из-за того, что вредные микроорганизмы вытесняются полезными бактериями. Патогенная микрофлора выделяет токсины, которые приводят к хроническим воспалениям и развитию злокачественных заболеваний.

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