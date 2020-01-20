Назван простой способ сохранить здоровье

Ученые Университета штата Пенсильвания в США выяснили, что грецкие орехи способствуют развитию полезных для кишечника бактерий, которые могут быть полезны для сердца. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 42 участника с избыточной массой тела или ожирением. До начала эксперимента добровольцы две недели соблюдали американскую диету с большим количеством жиров и углеводов. После этого их случайным образом распределили на три группы в зависимости от нового рациона питания. В одной группе заменой вредных насыщенных жиров стали цельные грецкие орехи, во второй — эквивалентное количество альфа-линоленовой кислоты (ALA) и полиненасыщенных жирных кислот без грецких орехов, а в третьей — ALA, которой частично заменили олеиновую жирную кислоту, но также без грецких орехов.

Все добровольцы следовали диете в течение шести недель. Исследователи собирали образцы кишечных бактерий за 72 часа до окончания предварительной американской диеты и во время эксперимента. Оказалось, что грецкие орехи способствовали росту полезных кишечных бактерий, например, Roseburia, защищающей внутреннюю оболочку кишечника. Также увеличилось содержание Eubacterium eligens, для которой показана связь с улучшение кровяного давления. Грецкие орехи способствовали и увеличению числа бактерий Lachnospiraceae, которые помогают значительно снизить артериальное давление, общий уровень холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности.

Для двух других диет никакой связи между изменениями в составе бактерий и уменьшением сердечных заболеваний показано не было. Исследователи считают, что кроме жирных кислот важную роль играют также клетчатка и биологически активные соединения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!