Опровергнута польза от популярной рекомендации врачей

Ученые Больницы Святого Михаила в Торонто (Канада) показали, что цельное молоко может оказаться полезным. Согласно выводам специалистов, дети, которые часто употребляют этот продукт, имеют меньше шансов заработать лишний вес или ожирение. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Врачи проанализировали 28 научных работ, проведенных в семи странах. В них изучалась связь между употреблением коровьего молока и риском детского ожирения. Всего в исследования были вовлечены около 21 тысячи детей в возрасте 1-18 лет. Оказалось, что обезжиренное молоко не снижает вероятность появления лишнего веса в отличие от цельного молока.

Полученные результаты опровергают популярные рекомендации международных здравоохранительных организаций, согласно которым детям, начиная с двухлетнего возраста, нужно пить молоко с пониженным содержанием жира.

Исследование являлось обсервационным, поэтому нельзя установить строго причинно-следственную взаимосвязь. Чтобы доказать однозначную пользу цельного молока, необходимо провести рандомизированное контролируемое испытание. Существует возможность, что употребление этого продукта связано с другими факторами, снижающими вес.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!