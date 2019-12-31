Медики рассказали о преимуществах жизни без алкоголя

Эксперты отмечают, что новогодние праздники являются не только временем хорошего отдыха, но и временем, когда люди решают перестать употреблять алкоголь. Об этом пишет издание Focus.

В число людей, решивших отказаться от спиртного, часто входят те, у кого вошло в привычку его ежедневное употребление. Как рассказала главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау в Германии Ярмила Мальмейстер, если человек может обойтись без алкоголя два дня в неделю, у него нет зависимости.

Однако, если дни без спиртного постоянно связаны с мыслями о нем, тогда стоит серьезно задуматься о здоровье и попробовать отказаться от алкоголя хотя бы на месяц. Человек почувствует изменения уже через неделю: улучшится качество сна и повысится работоспособность. Кроме того, запустится процесс восстановления печени, которая будет активнее расщеплять накопленные жиры.

При годовом воздержании от алкоголя существенно ускорятся процессы пищеварения и сжигания жира, благодаря чему уйдет лишний вес. По словам медиков, выпивавший ранее две порции алкоголя в день человек может легко похудеть на 20 килограмм за год при отказе от вредной привычки.

В апреле ученые из Пекинского университета опровергли популярную теорию о пользе употребления алкоголя при инсульте. Специалисты выяснили, что одна или две порции спиртного в день увеличивают риск инсульта на 10 и 15 процентов соответственно, а четыре порции — на 35 процентов. Однако исследование было сфокусировано прежде всего на жителях Китая.

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