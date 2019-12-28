Россиянам назвали допустимое количество алкоголя на Новый год

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, какое количество алкоголя можно употреблять в новогодние праздники без вреда для здоровья. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 28 декабря.

«Бокал-два сухого белого вина можно выпить. Лучше дорогого, от 1000 рублей», — сказал эксперт.

Он посоветовал обратить внимание на чилийские, аргентинские, итальянские, французские и немецкие вина.

Евгений Брюн также напомнил, что активный досуг снижает пагубное воздействие спиртных напитков на организм.

Накануне он рассказал, что подавляющее большинство лекарств нельзя сочетать с алкоголем, так как он является токсическим веществом. В частности, не стоит выпивать во время приема аспирина, категорически запрещено сочетать алкоголь с антигистаминными препаратами.

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