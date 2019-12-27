Россиянам рассказали об опасности сочетания лекарств с алкоголем

Подавляющее большинство лекарств нельзя сочетать с алкоголем, так как он является токсическим веществом. Об этом рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн, передает РИА Новости.

По словам Брюна, довольно опасной смесью является сочетание «Аспирина» (ацетилсалициловой кислоты) и алкоголя. Он пояснил, что ацетилсалициловая кислота — препарат с раздражающим действием. При определенных рисках или склонностях она может вызвать кровотечения. Кроме того, снижается свертываемость крови, а после принятия алкоголя слизистая желудка раздражена, так что эффекты «наслаиваются и потенцируются».

Алкоголь категорически запрещено сочетать с антигистаминными препаратами. Это может привести к утрате контроля и провалам в памяти, а также алкогольному палимпсесту — в таком случае опьянение продолжается, человек двигается на автопилоте. То же самое касается употребления алкоголя и транквилизаторов — в этом случае может произойти парадоксальное опьянение, агрессия, расстройства сознания.

Употребление противодиабетических средств с алкоголем может привести к гипогликемической коме. Если это будет происходить на улице, человека могут принять за пьяного и не оказать необходимую помощь, утверждает Брюн. В сочетании с препаратами, понижающими давление, алкоголь может очень резко снизить артериальное давление и вызывать ишемический инсульт или инфаркт.

При этом с алкоголем можно сочетать препараты, снижающие нагрузку на желудок, но и их стоит принимать с интервалом в 2-3 часа. Брюн посоветовал спросить у своего лечащего врача, насколько принимаемый пациентом препарат сочетается с алкоголем.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам советы, как встретить Новый год и не навредить здоровью. В ведомстве советуют утолять жажду водой, соком и морсами, так как алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному. Кроме того, в состоянии опьянения сложно адекватно оценивать объемы съеденного. Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали одеваться по погоде и выбирать многослойность.

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