Новогодние традиции россиян предложили признать наследием ЮНЕСКО

Традиции празднования Нового года и застолья в России предложили внести в список нематериального культурного наследия человечества. С такой идеей выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, он направил соответствующее письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле, сообщает РИА Новости.

Так, в список ЮНЕСКО депутат предложил внести салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, заливное и холодец, а также новогодний пирог со счастливой монетой внутри и традицию ставить на стол «Советское шампанское». Также предлагается признать наследием массовое проведение детских утренников с хороводами и Дедом Морозом, просмотр 31 декабря фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», массовые гулянья, игру в снежки и празднование Старого Нового года.

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По мнению Зубарева, Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей. Эмоциональный и духовный фон, таинство и волшебство новогодней ночи стали скрепой и памятью нации, добавил парламентарий. Он также отметил, что Новый год для России — это не просто праздник, а особое время для выражения культурной и исторической памяти.

По словам Зубарева, необходимо сохранить российские традиции для молодых поколений, поскольку «самое семейное торжество» объединяет всех жителей страны.

Ранее в декабре россияне рассказали о новогодних предпочтениях. Так, 48 процентов опрошенных признали, что едят икру на Новый год. А 30 процентов «очень ждут» праздника, чтобы поесть салатов с майонезом.

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