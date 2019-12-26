Каждый пятый россиянин хотел бы видеть Путина за своим столом на Новый год

Каждый пятый россиянин хотел бы пригласить президента России Владимира Путина к себе на новогоднее застолье. Об этом сообщается в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи поинтересовались у россиян, кого из отечественных политиков они бы пригласили к себе за новогодний стол. Большинство (22 процента) захотели выпить с Владимиром Путиным. На втором месте оказался руководитель ЛДПР Владимир Жириновский (12 процентов). Далеко позади, но все же на третьем месте — председатель правительства России Дмитрий Медведев с четырьмя процентами голосов.

В список, хоть и с большим отрывом, попали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Отпраздновать Новый год вместе с ними пожелали три процента россиян. Еще два процента опрошенных ответили, что не отказались бы встретить Новый год в обществе лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Наибольшее количество респондентов (47 процентов) не пригласили бы никого из политиков на праздник. Остальные 11 процентов опрошенных затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в ноябре-декабре 2019 года методом телефонного интервью. Подобный опрос исследовательская организация провела впервые и в нем приняли участие около 1600 респондентов.

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