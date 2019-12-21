Названа средняя стоимость новогоднего стола в России

Жители России потратят в среднем на новогодний стол 6403,78 рубля. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росстат, за год новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента.

По данным аналитиков, больше всего при этом подорожали сыры — на 11,17 процента. Сливочное масло и апельсины подорожали на 10,36 процента и на 10,87 процента соответственно. Свежие огурцы подешевели на 8,96 процента, а красная икра — на 4,97 процента.

Дороже всего новогоднее застолье обойдется жителям Чукотки — в 9528,58 рубля, что почти в полтора раза больше, чем в среднем по России. В Ингушетии новогодний стол самый дешевый — жители республики потратят в среднем 3500 рублей.

Предполагается, что москвичи потратят на застолье 7933,34 рубля — на 2,28 процента больше, чем в прошлом году.

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