Подсчитаны траты россиян на Новый год

В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В 2018-м жители страны в среднем собирались потратить на праздник 16,9 тысячи, однако реальный чек в итоге оказался выше — 18,3 тысячи рублей.

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В нынешнем году траты россиян на новогодние подарки впервые за пять лет превысили траты на праздничный стол. В 2019-м жители страны намереваются потратить на подарки 46 процентов новогоднего бюджета, а на напитки и еду — 43 процента.

В 2018-м структура расходов была другая: на долю подарков приходилось 42 процента средств, на долю напитков и еды — 47 процентов.

Траты на новогодние развлечения, такие как походы в кафе или кино, за год не изменились. В 2019-м на них россияне, как и за год до этого, собираются потратить 11 процентов новогоднего бюджета.

Ранее аналитики Nielsen подсчитали, что россияне собираются потратить на алкоголь для праздничного стола в среднем около 3,7 тысячи рублей в 2019 году. Траты на спиртное составляют треть от общей стоимости новогодней продуктовой корзины, оценили эксперты.

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