Подсчитаны траты россиян на алкоголь для Нового года

Россияне планируют потрать на алкоголь для новогоднего стола в среднем около 3,7 тысячи рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Nielsen.

Аналитики рассказали, что траты на спиртное составляют 35 процентов от общей стоимости новогодней продуктовой корзины. В этом году, по информации компании, россияне готовы потратить на продукты и напитки около 10 тысяч рублей.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в свою очередь рассказал, что перед Новым годом цены на алкоголь в России останутся на том же уровне, хотя ритейлеры не обойдут стороной специальные акции. При этом эксперт назвал расчет средних трат на спиртное для новогоднего стола бессмысленным занятием. Так, по его словам, алкоголь на 3,7 тысячи рублей для пары и для компании из 10 человек — разные вещи. «Человек с зарплатой в 10 тысяч рублей и вовсе будет встречать Новый год с "боярышником" и спиртосодержащей жидкостью, водкой по 100 рублей и винным напитком за 80», — добавил Дробиз.

Ранее в декабре стало известно, что самыми популярными среди россиян новогодними напитками оказались шампанское и игристое вино. Чуть меньше человек выбирают обычное вино и водку. Среди безалкогольных напитков наибольший спрос на соки, газировку и минеральную воду.

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