Подсчитаны траты россиян на новогодний стол

Большинство россиян планируют отмечать Новый год в кругу семьи и в среднем собираются потратить на покупку продуктов для новогоднего стола 10 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Nielsen.

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В основном к празднику россияне покупают овощи и фрукты (93 процента опрошенных), сыр (89 процентов), мясо, рыбу и птицу (87 процентов) и мясные продукты (81 процента).

Из напитков самым популярным оказалось шампанское и игристые вина (84 процента опрошенных), обычное вино выбирают 59 процентов респондентов, водку — 40 процентов. Среди безалкогольных напитков наибольший спрос на соки, газированные напитки и минеральную воду. Пик покупательской активности россиян ожидается 24-28 декабря.

Исследователи выяснили, что в 2019 году жители России планируют потратить на подарки для себя почти в два раза больше, чем на подарки для окружающих. За сюрприз любимому человеку россияне готовы заплатить порядка 5,9 тысячи рублей, как и годом ранее.

В 2019 году 30 и 31 декабря выпадают на будни. Новогодние праздники в 2020 году начнутся 1 января и продлятся до 8 января включительно.

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