В Роструде раскрыли способ сделать 31 декабря выходным днем

Россияне смогут получить выходной 31 декабря, если им предоставит такую возможность работодатель. Об этом заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, передает ТАСС.

«Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий», — сказал он, пояснив, что это может повлечь за собой сокращение заработной платы сотрудников.

«Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта», — добавил Шкловец. По его словам, такой приказ может быть издан в любой форме — в нем только нужно предусмотреть пункт об оплате выходного дня.

Кроме того, Шкловец уточнил, что выходной 31 декабря может пойти в счет отпуска сотрудника, если у него остались неиспользованные дни. Также россияне смогут сделать этот день нерабочим, взяв отгул за переработки.

Ранее в Роструде заявляли, что в России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Согласно Трудовому кодексу, сотрудник имеет право взять отпуск после шести месяцев непрерывной работы. О своем уходе он обязан обозначить даты своего отсутствия в графике отпусков предупредить заранее.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

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