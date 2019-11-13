Кремль ответил на предложение сделать 31 декабря выходным

В Кремле не видят предмета для дискуссии о целесообразности сделать 31 декабря выходным, чтобы граждане успели подготовиться к Новому году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 13 ноября.

«Надо работать», — подчеркнул Песков, сославшись на уже утвержденный календарь выходных и праздничных дней.

Представитель Кремля напомнил, что ежегодно выходные дни перераспределяются по-разному.

В январе текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы. По его мнению, это явление негативно отражается на экономической ситуации.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

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