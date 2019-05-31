Перенос выходных в 2020 году объяснили

Выходные и праздничные дни в России планируется перенести в 2020 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве, передает РИА Новости.

По ее словам, обсуждается вопрос о переносе выходных дней с субботы, 4 января, на понедельник, 4 мая, и с воскресенья, 5 января, на вторник, 5 мая. Голикова отметила, что перенос нужен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Так, в 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января в новогодние праздники, с 22 по 24 февраля — в честь Дня защитника Отечества, с 7 по 9 марта — на Международный женский день, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая — на длинные «майские» праздники, с 12 по 14 июня — на День России и в День народного единства 4 ноября.

Ранее сообщалось, что будущие новогодние каникулы составят восемь дней, а не десять, как было в нынешнем и предыдущем годах. Изменения связаны с тем, что 30 и 31 декабря в этот раз выпадают на будни. При этом выходными станут 4 и 5 мая. Однако проект соответствующего постановления правительства пока не утвержден.

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