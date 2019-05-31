Россиянам сократят новогодние каникулы

Будущие новогодние каникулы составят восемь дней, а не десять, как было в нынешнем и предыдущем годах, сообщает «Российская газета».

Изменения связаны с тем, что 30 и 31 декабря в этот раз выпадают на будни. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.

Проект соответствующего постановления правительства, как пишет газета, пока не утвержден и должен быть рассмотрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

В той же инициативе в 2020 году предлагается увеличить майские праздники: на 4 и 5 мая будут перенесены выходные 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье.

Ранее, 14 января, председатель правительства Дмитрий Медведев заявил о вредном влиянии слишком длинных новогодних каникул на экономику. «14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», — отмечал премьер-министр.

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