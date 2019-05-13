В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

Следующие и последние в текущем году длинные выходные в России выпали на ноябрь. Об этом сообщили в Роструде, передает РИА Новости.

По информации агентства, россиянам предстоит отдыхать с 3 по 4 ноября по случаю Дня народного единства. В честь Дня России выходной будет только 12 июня.

Ранее в Минтруде представили график праздничных дней в 2020 году. Россиян предупредили о продолжительных майских праздниках (с 1 по 5 и с 9 по 11 мая), а также о нерабочих днях с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

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